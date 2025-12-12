احدث صورة للسيد علي السيستاني خلال استقباله الزائرين

– محلي

استقبل المرجع الديني الأعلى ، اليوم الجمعة، جمعاً من المؤمنين في ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين الصديقة (عليها السلام).

وجاء ذلك بعد تعافي المرجع الأعلى من مرض الإنفلونزا.

وقد بارك للزائرين هذه الذكرى العطرة، داعياً الله العلي القدير أن يمنّ عليهم بالثبات على ولاء أهل البيت (عليهم السلام) والسير على نهجهم ويديم عليهم نعمة والأمان.

