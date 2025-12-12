استئناف الرحلات في مطار البصرة بعد ساعة على توقفها

وقالت الإدارة لـ ، ان "الرحلات في استؤنفت قبل قليل بعد توقفها لساعة بسبب تصاعد الضباب وانعدام الرؤية".واعلن مطار ، في وقت سابق من اليوم الجمعة، توقف الرحلات بشكل مؤقت بسبب الضباب الكثيف.