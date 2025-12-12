اليوم مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب.. الأردن مع العراق والإمارات تتحدى الجزائر

وتحظى مواجهة الإمارات والجزائر باهتمام كبير من الجماهير، خصوصا أن المنتخب يدخل اللقاء بصفته حامل اللقب عام 2021، فيما يخوض مواجهة حاسمة أمام في صراع يحمل طابعا ثأريا بعد مواجهاتهما السابقة في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2023.مواجهة الأردن والعراق تبدو الأكثر إثارة، حيث يدخل اللقاء بثقة عالية بعد تصدر مجموعتهم بتحقيق 3 انتصارات متتالية على الإمارات في الجولة الأولى 2-1، وتغلب بعدها على نظيره في الجولة الثانية 3-1، قبل اختتام دور المجموعات بتجاوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، ودون المنتخب الأردني وصيف كأس آسيا 2023، والمتأهل لنهائيات مونديال 2026في المقابل، يعاني المنتخب العراقي من غيابات مؤثرة، أبرزها الحارس ، واللاعب حسين علي الموقوف، والمهاجم ، مع وجود شكوك حول جاهزية .وحجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على في الجولة الأولى 2-1، ليتغلب على المنتخب بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام نظيره الجزائري بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والأخيرة، ليجمع 6 نقاط، وضعته في وصافة المجموعة.الأردن × العراقالوقت: 5:30 مساء (الأردن والعراق) – 4:30 مساء (مصر ومكة المكرمة)القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، MBC مصر 2، الشارقة الرياضية، دبي الرياضية 1، الرياضية، الرياضية، عمان الرياضية، stc tv، المنصة.ويدخل المنتخب الجزائري مباراة الليلة بطموح الحفاظ على لقبه وركز المدرب مجيد بوقرة خلال التدريبات الأخيرة على الجوانب التكتيكية والبدنية، مطالبا لاعبيه بحسم المواجهة ومواصلة مشوار التتويج.وجاء تأهل المنتخب الجزائري إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، من تعادل مع ، وانتصارين أمام البحرين والعراق على التوالي.في المقابل، يستعد المنتخب الإماراتي بمعنويات مرتفعة بعد كسر سلسلة من 5 مباريات دون فوز، واستعادة توازنه أمام الكويت بنتيجة 3-1، إذ تأهل "الأبيض" بعدما حل وصيفا في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، من خسارة أمام الأردن، وتعادل مع مصر، وفوز على الكويت.