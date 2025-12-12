العراق ينجح بشفاء 6 الاف متعاط للمخدرات

وقال المديرية ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة نجحت في إنشاء 16 مركزاً للتأهيل توزعت بواقع ثلاثة مراكز في العاصمة وبقية المراكز في المحافظات الأخرى"، مبيناً أن "هذه المراكز تختلف في طبيعة عملها عن المصحات التابعة لوزارة ، إذ تُعد برامج إصلاح وعلاج متكاملة تخضع لإشراف المباشر".وأضاف أن "آلية العمل في هذه المراكز تعتمد على التعاون الوثيق مع الذي يفعّل أحكام المادتين 32، و39 من ، حيث ينظر القضاة إلى المتعاطين كضحايا للإدمان يستحقون الرعاية، فيتم إصدار قرارات قضائية بإحالتهم إلى مراكز التأهيل بدلاً من السجون لتلقي العلاج اللازم".وأشار إلى أن "المراكز استقبلت خلال الفترة الماضية ستة آلاف شخص، خضعوا لمنهاج علاجي مكثف وشامل تضمن الدعم النفسي وبرامج التغذية والرعاية الطبية، إلى جانب ممارسة الرياضة والتدريب على المهن والأعمال الحرفية، مما أسهم في علاجهم بالكامل وتمكينهم من الاندماج مجدداً في المجتمع كعناصر فاعلة".