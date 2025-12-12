توصيات لسائقي المركبات خلال القيادة أثناء الضباب

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية تابعته ، إن " المدني أصدرت جملة من التوصيات الواجب اتباعها خلال تشكل الضباب أبرزها استخدام الأضواء الأمامية المنخفضة ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية، والابتعاد عن الأضواء العالية التي تعيق الرؤية بانعكاسها على الضباب، مع التأكيد على أن الإضاءة الصفراء أفضل خيار في هذه الظروف، فضلاً عن القيادة بسرعات منخفضة وهادئة لتعزيز القدرة على الاستجابة للمخاطر المحتملة، وفتح جزء من نافذة المركبة للاستماع لأصوات السيارات ومركبات الطوارئ".وأضاف أن "من بين التوصيات، الاعتماد على عواكس الطريق والعلامات الأرضية للمساعدة في التنقل في المنعطفات والمنحنيات، وإيقاف تشغيل مثبت السرعة لزيادة التحكم بالمركبة الى جانب تشغيل مصابيح الخطر عند التوقف لتنبيه السائقين الآخرين، وكذلك استخدام ماسحات الزجاج ومزيلات الضباب لتقليل الرطوبة والوهج وترك مسافة أمان إضافية وعدم الاعتماد على سلوك المركبات الأخرى بالإضافة الى تجنب محاولة التجاوز أثناء الضباب، و التوقف في مكان آمن على جانب الطريق عند عدم القدرة على مواصلة القيادة، واستخدام المنبه عند الضرورة، وزيادة التركيز والالتزام بحزام الأمان، ومتابعة توقعات الطقس وتجنب السفر خلال فترات الضباب الكثيف".