بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي

وبحسب فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فان عددا من السيارات تصادمت مع بعضها بينها سيارات حمل كبيرة نتيجة السرعة وعدم الانتباه بعد انخفاض حاد في مستوى الرؤية بسبب كثافة الضباب.وحذرت من السرعة الكبيرة خاصة في هذه الظروف الجوية.ولم يعرف حتى الان حجم الإصابات التي تسببها هذا الحادث.