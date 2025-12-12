القبض على 4 أجانب أرادوا دخول نينوى بطريقة غير شرعية

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ ، أنه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، واستمرارا لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لمدير قسم استخبارات وامن فرقة المشاة الخامسة عشر، تم نصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على (4) متسللين أجانب الجنسية في حدود يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية".وأشارت الى انه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".