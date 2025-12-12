الحدباء تواصل استقبال الامطار منذ الصباح

وأسهمت الأمطار في انخفاض درجات الحرارة وتراجع الحركة في بعض الشوارع بسبب تجمع المياه في أماكن متفرقة.وتشهد مدن خلال موسم عادةً موجات متقطعة من الأمطار تتفاوت حدتها من منطقة إلى أخرى، إذ تتأثر البلاد بمنخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط تؤدي إلى تساقط أمطار متفاوتة، تكون غزيرة أحياناً في الشمال والوسط.وتعد هذه الأمطار جزءاً من النمط المناخي السنوي الذي يسهم في تعزيز الخزين المائي وتحسين الظروف الزراعية، رغم ما قد تسببه أحياناً من اختناقات مرورية أو ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.وتواصل الجهات الخدمية في متابعة حالة الطرق وتصريف مياه الأمطار لضمان انسيابية الحركة والحد من تجمعات المياه في الأحياء السكنية.