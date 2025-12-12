بغداد.. رجل يرمي نفسه من الطابق الرابع في البتاوين

وذكر المصدر لـ ، ان "رجلاً من مواليد ٨٢ اقدم على الانتحار باسلوب رمي نفسه من نافذة الطابق الرابع في احد فنادق البتاوين".واشار الى ان "الرجل من سكنة "، مبيناً ان "قوة امنية فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".