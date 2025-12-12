أجواء لندن لا تفارق العراق.. تحذير لسالكي الطرق الخارجية من فجر الغد

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أنه "خلال ساعات فجر وصباح السبت 13-12، تتشكل موجات من الضباب الكثيف في مناطق عديدة من مدن البلاد، ولا سيما المناطق الصحراوية منها، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء الرياح، مما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى حد الانعدام على الطرق الخارجية".واضاف البيان، أنه "يُنصح مستخدمو الطرق الخارجية باتخاذ أعلى درجات الحذر أثناء القيادة خلال تلك الساعات لحين تحسّن الرؤية تدريجيا قبل الظهر".