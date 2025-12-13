الانواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "خلال ساعات فجر وصباح الأحد 14-12 ، تعود موجات الضباب لتتشكل مجددا في معظم المدن وتزداد كثافتها باتجاه مناطق شمال وشرق البلاد، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء الرياح، مما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى حد الانعدام على الطرق الخارجية".ودعت الهيئة "مستخدمي الطرق السريعة الى اتخاذ أعلى درجات الحذر أثناء القيادة خلال تلك الساعات لحين تحسّن الرؤية تدريجيا قبل الظهر".