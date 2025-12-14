الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
استقالات جماعية لمدراء في السليمانية وطالباني يتوعد المقصرين
محليات
2025-12-14 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
551 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكد نائب رئيس
مجلس وزراء إقليم كردستان
قوباد طالباني
، أن الكارثة التي لحقت بقضاء
جمجمال
وضواحيه كانت طبيعية بالدرجة الأولى، معرباً عن شكره لصمود أهالي جمجمال في مواجهة هذه الحادثة.
وقال
طالباني
، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى قائمقامية
جمجمال
وتابعته
السومرية نيوز
، إن "ما حدث هو
كارثة
طبيعية قبل أي شيء آخر، وهذا لا يعني عدم وجود تقصير من الجهات المعنية"، مبينا ان "اللجان انجزت اعمالهم بجدية وتم تقييم جميع الاضرار وتم حصر جميع البيوت المتضررة، للشروع بتقديم المساعدات وتعويض الاضرار".
وذكر ان "المساعدات التي توزع على المتضررين من قبل اللجان الرسمية توزع بعدالة ومساواة"، لافتا الى انه "استناداً إلى نتائج التحقيقات، وبعد دراسة جميع جوانب الكارثة وظروف وملابسات الحادث، قدّم قائمقام جمجمال، ومدير التربية، ومدير البلدية، ومدير بلدية ناحية شورش، استقالاتهم من مناصبهم، وقد تم قبولها، فيما لم يقدم مدير ناحية شورش استقالته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإقالته".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
طالباني
جمجمال
مجلس وزراء إقليم كردستان
إقليم كردستان
السومرية نيوز
قوباد طالباني
مدير البلدية
سومرية نيوز
السليمانية
السومرية
+A
-A
