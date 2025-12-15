ضباب يخفي وجه بغداد.. والمرور تشكل خلية أزمة

نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة ، منذ ساعات الصباح الاولى ضبابا كثيفا حجب الرؤية بشكل كبير.



وواجه اصحاب العجلات صعوبة في الحركة والسير في بعض الشوارع الرئيسية نتيجة صعوبة الرؤية التي تبلغ بين 200 الى 400 متر في احسن الاحوال.



من جانبها، اعلنت تشكيل خلية أزمة لمواجهة الضباب والأمطار وتكثيف إجراءات السلامة على الطرق.