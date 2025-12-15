الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550029-639013751534684192.jpg
للتدخل الطارئ بحوادث الضباب.. الدفاع المدني ينتشر على طرق كربلاء (صور)
محليات
2025-12-15 | 00:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
257 شوهد
السومرية
نيوز-امن
نشرت
مديرية الدفاع المدني
في
محافظة كربلاء المقدسة
فرقها على الطرق الرئيسية المؤدية الى المحافظة، للاستعداد للتدخل في حالات الطوارئ الناتجة عن الضباب الكثيف الذي يغطي مناطق واسعة في مختلف محافظات
العراق
ولاسيما المناطق والطرق المفتوحة.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "باشراف العميد
سعد إسماعيل
مدير دفاع مدني
كربلاء
، باشرت المديرية منذ ساعات الصباح الأولى بنشر فرق الإنقاذ وعجلات الاستجابة السريعة في المواقع الحيوية والطرق الرئيسة المؤدية إلى كربلاء".
وأضافت ان "ذلك تحسّباً لوقوع أي حادث ـ لا سمح الله ـ بسبب كثافة الضباب، وذلك ضمن إجراءات الجاهزية العالية وسرعة التدخل للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
محليات
أخبار الطقس
طقس العراق
الانواء الجوية
محافظة كربلاء المقدسة
مديرية الدفاع المدني
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
سعد إسماعيل
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
