للتدخل الطارئ بحوادث الضباب.. الدفاع المدني ينتشر على طرق كربلاء (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "باشراف العميد مدير دفاع مدني ، باشرت المديرية منذ ساعات الصباح الأولى بنشر فرق الإنقاذ وعجلات الاستجابة السريعة في المواقع الحيوية والطرق الرئيسة المؤدية إلى كربلاء".وأضافت ان "ذلك تحسّباً لوقوع أي حادث ـ لا سمح الله ـ بسبب كثافة الضباب، وذلك ضمن إجراءات الجاهزية العالية وسرعة التدخل للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".