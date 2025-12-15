الضباب يشل مطار بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان الرحلات وحركة الملاحة الجوية توقفت في بسبب الضباب وتردي الرؤية الى 150 متر فقط.ويوم امس علق المطار الرحلات أيضا منذ الصباح قبل ان يعيد فتح الأجواء بعد الساعة الحادية عشر صباحا مع وجود الغيوم وعدم ظهور الشمس ما يؤدي لتأخر الضباب ومكوثه في الأجواء.وهذه هي المرة الرابعة التي يعلق فيها الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية منذ يوم الخميس الماضي.