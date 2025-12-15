مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات يمنع استخدام صفة "رئيس الهيئة"

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة له بموجب الأمر 65 لسنة 2004 منع استخدام صفة رئيس والاتصالات والتقيد بتسمية التنفيذي للهيئة".وأضاف المجلس، أن "قرار يأتي التزاما بتنظيم المسميات الواردة في قانون الهيئة النافذ وإلزام الهيئة باعتماد ذلك في المخاطبات الرسمية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي" .