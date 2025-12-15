إعادة 92 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة خلال 2025

وقال السراج إن الحكومة أطلقت قبل شهرين أسبوع (قلم ومستقبل) ضمن مبادرة رئيس واستناداً إلى توصيات الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم)، إذ ركز على توعية الطلبة والملاكات التربوية بمخاطر التسرب من المدارس، فضلاً عن حثهم على المشاركة الفاعلة في المبادرة ليكونوا جزءاً من عملية إعادة المتسربين إلى الدراسة.وبين أنه تمت إعادة 92 ألفاً و843 طالباً متسرباً إلى الدراسة ضمن الحملات والمبادرات المشار إليها خلال العام الحالي، والمقرر استمرارها لغاية العام 2028، كاشفاً عن تسجيل 238 ألفاً و462 طالباً متسرباً خلال شهر واحد من قبل فرق متدربة، إذ تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة لكل منهم.وأكد السراج المساعي الحكومية الحثيثة استناداً إلى هذه البيانات، لوضع إستراتيجية متكاملة لمعالجة هذا الملف والحد من ظاهرة التسرب، واحتواء الطلبة ضمن المسار التعليمي ودعمهم لاستكمال مسيرتهم العلمية.وبين في السياق ذاته، أنه تم إعداد خطط مشتركة بالتنسيق مع منظمة (اليونيسف) ووزارة التربية، إلى جانب مجموعة من المختصين والخبراء التربويين لدعم المبادرات والحملات القائمة وضمان نجاحها مستقبلاً.بدوره، أفاد المتحدث الرسمي باسم ، بأن الوزارة خولت المديرين العامين ببغداد والمحافظات لفتح مراكز للتعليم المسرع وتعليم اليافعين، فضلاً عن مراكز محو الأمية لدمج الطلبة العائدين إلى الدراسة ضمن حملة (العودة إلى التعليم).وأشار إلى توجيه الإدارات المدرسية باستثمار الوقت المخصص لرفع العلم لتقديم الطلبة العائدين إلى مقاعدهم الدراسية والاحتفاء بهم، وتوجيه الشكر لهم على مواصلة تعليمهم، فضلاً عن الثناء على الملاكات التربوية التي اسهمت في إعادتهم إلى الدراسة بهدف تشجيع الآخرين على اتخاذ الخطوة ذاتها.