تفاصيل جديدة عن منحة الصحفيين والفنانين والأدباء وآلية صرفها

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العلياوي، أن العام 2025 يقترب من نهايته، ما يستدعي الإسراع في استكمال الخطوات المالية المطلوبة، بعد إكمال وزارته جميع الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمنحة من جانبها منذ مدة طويلة، بحسب الصحيفة الرسمية.وأكد في السياق ذاته، أنه سيتم إطلاع المستفيدين بأي مستجدات تتعلق بموعد الصرف فور ورودها رسمياً، موضحاً أن الأدباء والفنانين والصحفيين، يستلمون منحة سنوية تقسم لثلاث فئات (أ، ب، ج)، تُموَّل بناءً على الانتساب إلى النقابات والاتحادات المشمولة بها، ويكون صرفها عبر بطاقات (الماستر كارد)، بما يضمن وصولها إلى جميع المستحقين.