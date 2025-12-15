تعطيل الدوام أربعة أيام للإيزيديين في نينوى بمناسبة عيد الصوم

وقال الدخيل في بيان، إنه "تم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات الحكومية كافة للإخوة من أبناء الديانة الإيزيدية، للفترة من 16 ولغاية 19 من الشهر الجاري".وأضاف أن "ذلك جاء بمناسبة حلول عيد الصوم (روژين ئيزي)"، متمنياً لهم "عيداً مباركاً وأياماً يسودها الخير والسلام".