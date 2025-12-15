الصحة تشدد على فحوصات ما قبل الزواج: تجنبكم الثلاسيميا

وقالت الوزارة، وفق وتابعتها ، إنها "وضعت ضمن أولويات عملها تقديم التشخيصية والعلاجية والوقائية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية".وأوضحت ان "مرض الثلاسيميا أو (فقر دم البحر المتوسط) يعد من الأمراض الوراثية التي تنتقل عند زواج شخصين حاملين للصفة الوراثية، ما يرفع احتمالية إصابة الأبناء أو حملهم للصفة"، مبيناً ان "المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الالتزام بإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المجتمع".وأردفت ان "الوقاية تتمثل في التوعية وإجراء الفحوصات، لاسيما لمن لديهم إصابات ضمن العائلة من الإخوة أو الأخوات"، مؤكدةً "ضرورة التأكد من عدم اقتران حامل الصفة بشخص آخر حامل لها، والعكس صحيح، حتى وإن لم تظهر أعراض مرضية".وأضافت ان "فحوصات ما قبل الزواج تسهم أيضاً في الحد من أمراض وراثية وانتقالية أخرى، مثل التهاب الكبد والعوز ، إلا ان ضعف التطبيق ما زال يمثل تحدياً قائماً".