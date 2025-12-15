الضباب يمدد سيطرته على أجواء العراق.. "الوضع الخطر" يزول نهار الغد

وذكر بيان للهيئة، أن "خرائط الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ تشير إلى تشكّل ضباب كثيف خلال ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء، تؤثر في عموم مدن البلاد، باستثناء الأقسام الغربية؛ نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وسكون الرياح".وأضاف البيان، "من المتوقع أن يتسبب الضباب بانعدام شبه تام في مدى الرؤية الأفقية، لتصل إلى الصفر في بعض المناطق، لا سيما الطرق الخارجية والمناطق المفتوحة"، محذرة من، "صعوبة وخطورة في حركة السير على الطرق الخارجية، وتأثر حركة النقل في ساعات الصباح الأولى".ونوهت الهيئة إلى، أنه "من المتوقع أن تخف شدة الضباب تدريجياً خلال ساعات النهار مع تحسّن نسبي في مدى الرؤية الأفقية".