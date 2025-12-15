أسباب زيادة تصاعد الضباب في العراق خلال الفترة الحالية

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ان "سبب تشكل الضباب هي هذه الأيام علمي بعد تجتمع أكثر من آلية بنفس الوقت. أهمها:أولاً: أرتفاع الرطوبة السطحية:بعد حالات مطر أو اندفاع رطوبة من ، ترتفع نسبة الرطوبة قرب سطح الأرض، وعند تشبع الهواء ببخار الماء تبدأ قطرات دقيقة بالتكاثف وتتشكل طبقة ضبابية.ثانياً: الانقلاب الحراري الليلي:خلال ساعات الليل، خاصة مع صفاء السماء، تفقد الأرض حرارتها بسرعة، فيبرد الهواء الملامس للسطح بينما يبقى الهواء الأعلى أدفأ. هذا الانقلاب الحراري يمنع تشتت الرطوبة ويحبسها قرب السطح، ما يهيّئ لتشكل ضباب كثيف فجرًا.ثالثاً: هدوء الرياح او سكونها:الرياح الهادئة تسمح بتراكم بخار الماء بالقرب من الأرض، بينما الرياح النشطة عادةً تقلل من تشكل الضباب.رابعاً: طبيعة السطح والتضاريس:المناطق الزراعية، القريبة من والأهوار، إضافة إلى السهول والمنخفضات، تكون أكثر عرضة للضباب بسبب وفرة الرطوبة وسهولة تجمع الهواء البارد فيها.خامساً: بقايا الكتل الهوائية الرطبة بعد المنخفضات:بعد عبور منخفض جوي، تبقى أحياناً كتل هوائية رطبة ومستقرة، ومع تحسن نسبي في الطقس ليلًا تتوفر الظروف المثالية لتكوّن الضباب.سادساً: طول الليل خلال فصل :زيادة عدد ساعات الليل تعني تبريد أطول لسطح الأرض، مما يعزز فرص التشبع وتكاثف بخار الماء.وبين ان "الضباب الكثيف بالعراق غالباً ينتج عن عوامل عديدة تجتمع معا:رطوبة عالية + تبريد ليلي قوي + رياح ضعيفة + استقرار جوي.واكد ان "هذا يفسر تكراره خلال فجر وصباح خصوصاً في الوسط والجنوب".