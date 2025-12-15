الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550074-639014045977274243.webp
أسباب زيادة تصاعد الضباب في العراق خلال الفترة الحالية
محليات
2025-12-15 | 09:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
743 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
ذكر المتنبئ الجوي
صادق عطية
، اليوم الاثنين، أسباب زيادة تصاعد الضباب في
العراق
خلال الفترة الحالية.
وقال
عطية
في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته
السومرية نيوز
ان "سبب تشكل الضباب هي هذه الأيام علمي بعد تجتمع أكثر من آلية بنفس الوقت. أهمها:
أولاً: أرتفاع الرطوبة السطحية:
بعد حالات مطر أو اندفاع رطوبة من
الخليج العربي
، ترتفع نسبة الرطوبة قرب سطح الأرض، وعند تشبع الهواء ببخار الماء تبدأ قطرات دقيقة بالتكاثف وتتشكل طبقة ضبابية.
ثانياً: الانقلاب الحراري الليلي:
خلال ساعات الليل، خاصة مع صفاء السماء، تفقد الأرض حرارتها بسرعة، فيبرد الهواء الملامس للسطح بينما يبقى الهواء الأعلى أدفأ. هذا الانقلاب الحراري يمنع تشتت الرطوبة ويحبسها قرب السطح، ما يهيّئ لتشكل ضباب كثيف فجرًا.
ثالثاً: هدوء الرياح او سكونها:
الرياح الهادئة تسمح بتراكم بخار الماء بالقرب من الأرض، بينما الرياح النشطة عادةً تقلل من تشكل الضباب.
رابعاً: طبيعة السطح والتضاريس:
المناطق الزراعية، القريبة من
الأنهار
والأهوار، إضافة إلى السهول والمنخفضات، تكون أكثر عرضة للضباب بسبب وفرة الرطوبة وسهولة تجمع الهواء البارد فيها.
خامساً: بقايا الكتل الهوائية الرطبة بعد المنخفضات:
بعد عبور منخفض جوي، تبقى أحياناً كتل هوائية رطبة ومستقرة، ومع تحسن نسبي في الطقس ليلًا تتوفر الظروف المثالية لتكوّن الضباب.
سادساً: طول الليل خلال فصل
الشتاء
:
زيادة عدد ساعات الليل تعني تبريد أطول لسطح الأرض، مما يعزز فرص التشبع وتكاثف بخار الماء.
وبين ان "الضباب الكثيف بالعراق غالباً ينتج عن عوامل عديدة تجتمع معا:
رطوبة عالية + تبريد ليلي قوي + رياح ضعيفة + استقرار جوي.
واكد ان "هذا يفسر تكراره خلال فجر وصباح
أيام الشتاء
خصوصاً في الوسط والجنوب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
محليات
أخبار الطقس
ضباب
العراق
الخليج العربي
السومرية نيوز
العراق غالب
أيام الشتاء
سومرية نيوز
صادق عطية
السومرية
الأنهار
+A
-A
