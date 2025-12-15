لجنة مكافحة التطرف بالأمن القومي ترفع دعوى ضد الشاعر علي نعيم الدراجي

وقال مصدر مطلع لـ ، ان "لجنة مكافحة التطرف في مستشارية الامن القومي حركت شكوى قضائية ضد الشاعر لإثارته النعرات الطائفية".جاء ذلك بعدما أعلنت في ، بوقت سابق من اليوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاعر "سب" صحابة النبي (ص).وقالت اللجنة في بيان، انها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشاعر علي نعيم على خلفية ما صدر عنه من تجاوز وإساءة صريحة للرموز الدينية في محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي".واعتبرت اللجنة هذا الأمر "مخالفة واضحة للقوانين النافذة والقيم المجتمعية".