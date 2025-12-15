بالصور.. لحظة إعادة الطفل العراقي المختطف لدى داعش منذ 2014

وبحسب بيان للسفارة الذي نشرته ، فان "أصل الحادثة يعود إلى عام 2014، عندما اختُطف الطفل علي غازي من قبل عصابات الإرهابيَّة بعد قتل والديه، ليُعدّ من ضحايا الجرائم الوحشيَّة التي ارتكبتها تلك العصابات بحق العائلات العراقيَّة".وذكرت ان "الطفل عثر عليه لاحقًا في عام 2022، بعد سنوات من فقدانه، حيث أُودع في أحد دور رعاية الأطفال في ، تحت إشراف السلطات الرسميَّة التركيَّة".