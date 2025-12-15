وزير التربية يوجه بإيقاف الاصطفاف المدرسي والانشطة الخارجية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نظراً لانخفاض درجات الحرارة وتأثر البلاد بالمنخفض الجوي، وحرصاً من وزارة التربية على سلامة طلبتنا، وجّه وزير التربية بإيقاف الاصطفاف الصباحي وجميع الفعاليات والانشطة التي تُقام في ساحات المدارس".واكد الوزير وفقا للبيان "أهمية تبليغ الإدارات المدرسية كافة بالالتزام التام في تنفيذ هذا التوجيه، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائنا".