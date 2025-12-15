قرار بتقليص الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في هذه المحافظة

– محلي

وجه محافظ حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الاثنين، بتقليص الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

وقال الفرطوسي في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة ليكون بدء الدوام من الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 2025/12/16 ولغاية يوم الخميس المقبل الموافق 2025/12/18".