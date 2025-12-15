السامرائي يؤكد لأمير الإيزيديين أهمية ترسيخ التعايش المشترك

أكد رئيس تحالف العزم ، الاثنين، أهمية ترسيخ التعايش المشترك وحماية الخصوصيات الثقافية والدينية.

وقال إعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، أميرَ الإيزيديين في والعالم السيد حازم تحسين بيك، حيث جرى التأكيد على أن قوة العراق تنبع من تنوّع مكوّناته ووحدة أبنائه، وعلى أهمية ترسيخ التعايش المشترك وحماية الخصوصيات الثقافية والدينية لجميع العراقيين".

وتناول اللقاء وفق البيان "دعم حقوق المكوّن الإيزيدي وبقية المكونات، والالتزام بالدستور والقوانين التي تضمن المساواة وعدم التمييز، إلى جانب متابعة ملفات إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتأمين عودة النازحين، ودعم المبادرات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين".