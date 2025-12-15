الصفحة الرئيسية
إخلاء ثلاث ضواحي في سياتل بعد انهيار سد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550105-639014189909192699.jpg
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
محليات
2025-12-15 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,344 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
نشرت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاثنين، توقعات تفصيلية بحالة الطقس المتوقعة الليلة ونهار غد الثلاثاء.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الأجواء تشهد حالة متقلبة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تمركز الكتلة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي فوق وسط
شبه الجزيرة العربية
، ليكون ثقل الحالة الأكبر من حيث كميات الأمطار على دول
الخليج
، في تموضع نادر الحدوث"، مبينة انه "ينتج عن ذلك تقلبات سريعة في عناصر الطقس، ما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية".
وبينت انه "استناداً إلى مخرجات نماذج الطقس وخارطة تراكم الأمطار، من المتوقع هطول كميات متفاوتة من الأمطار، تتركز شدتها في مناطق محددة، وذلك خلال الليلة ونهار الغد، وكما يأتي:
▪️
ذي قار
،
السماوة
، ميسان، واسط،
السليمانية
،
صلاح الدين
،
كركوك
، أربيل،
النجف
أمطار خفيفة.
▪️ دهوك،
الموصل
،
الأنبار
، نزولاً نحو
جنوب غرب
البلاد أمطار معتدلة مع غزارة متوقعة، يرافقها البرق والرعد.
وذكرت ان "هناك فرص ضعيفة لتساقط الامطار في
بغداد
،
البصرة
، بابل،
كربلاء
،
الديوانية
خلال الليلة ونهار الغد، فيما ترتفع فرص الأمطار الخفيفة إلى المعتدلة لتشمل أغلب مدن البلاد".
وتوقعت الهيئة "هطول ثلوج خفيفة إلى متوسط على
المرتفعات الجبلية
في أقصى شمال شرق البلاد"، محذرة من "موجات ضباب كثيف خلال الليلة وصباح يوم الغد في مناطق واسعة من مدن البلاد، تتسبب بتردي واضح في مدى الرؤية الأفقية، على أن تتحسن الأجواء تدريجياً خلال ساعات الظهر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
منخفض غزير الامطار بالمنطقة سيمنح العراق "جزءًا" الليلة وحتى فجر الغد
01:18 | 2025-10-12
تقرير إسرائيلي جديد بشان العراق وترقب حول ما يحصل
11:41 | 2025-11-05
الضباب يمدد سيطرته على أجواء العراق.. "الوضع الخطر" يزول نهار الغد
08:47 | 2025-12-15
الانواء
الجوية
شبه الجزيرة العربية
هيئة الانواء الجوية
المرتفعات الجبلية
الجزيرة العربية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
49.02%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
سياسة
19.67%
11:24 | 2025-12-14
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
11:24 | 2025-12-14
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
18.45%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
أمن
12.86%
02:14 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
المزيد
الزراعة تصدر قرارات جديدة بشأن استيراد المواشي واللحوم الحمراء
06:22 | 2025-12-16
خلال 8 أيام.. العراق يتعرض لـ7 هزات
06:04 | 2025-12-16
العراق.. خطة لمنع استخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة
05:44 | 2025-12-16
الشيخ خالد الملا: التفاخر بالمال والممتلكات غير شرعي ومحرم
05:32 | 2025-12-16
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاماً
04:56 | 2025-12-16
الداخلية تعلن قرب دمج الموحدة بالسكن.. شركة المانية ستنفذ المشروع
03:42 | 2025-12-16
