توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الأجواء تشهد حالة متقلبة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تمركز الكتلة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي فوق وسط ، ليكون ثقل الحالة الأكبر من حيث كميات الأمطار على دول ، في تموضع نادر الحدوث"، مبينة انه "ينتج عن ذلك تقلبات سريعة في عناصر الطقس، ما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية".وبينت انه "استناداً إلى مخرجات نماذج الطقس وخارطة تراكم الأمطار، من المتوقع هطول كميات متفاوتة من الأمطار، تتركز شدتها في مناطق محددة، وذلك خلال الليلة ونهار الغد، وكما يأتي:▪️ ، ، ميسان، واسط، ، ، ، أربيل، أمطار خفيفة.▪️ دهوك، ، ، نزولاً نحو البلاد أمطار معتدلة مع غزارة متوقعة، يرافقها البرق والرعد.وذكرت ان "هناك فرص ضعيفة لتساقط الامطار في ، ، بابل، ، خلال الليلة ونهار الغد، فيما ترتفع فرص الأمطار الخفيفة إلى المعتدلة لتشمل أغلب مدن البلاد".وتوقعت الهيئة "هطول ثلوج خفيفة إلى متوسط على في أقصى شمال شرق البلاد"، محذرة من "موجات ضباب كثيف خلال الليلة وصباح يوم الغد في مناطق واسعة من مدن البلاد، تتسبب بتردي واضح في مدى الرؤية الأفقية، على أن تتحسن الأجواء تدريجياً خلال ساعات الظهر".