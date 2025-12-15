في الموصل.. ضبط معمل لبيع الطرشي غير صالح للاستهلاك

أعلنت في ، الاثنين، عن ضبط معمل لبيع الطرشي غير صالح للاستهلاك في .

وجاء في بيان للمديرية، "قامت مفارز الجريمة المنظمة في ، بالاشتراك مع مفارز شعبة الرقابة الصحية في الجانب الأيمن، بحملة مشتركة للمتابعة والتفتيش على المحال والمعامل المخالفة لشروط ، ومتابعة المواد منتهية الصلاحية".

وأسفرت الحملة وفق البيان عن "ضبط معمل لبيع الطرشي والمخللات غير الصالحة للاستهلاك البشري في الجانب الأيمن من مدينة ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مادة الطرشي"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المعمل، مع حجز المواد المضبوطة من قبل المفارز المختصة".