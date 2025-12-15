ذي قار تنفي وقوع ضحايا بحادث سقوط حاوية على سيارات

نفت ، مساء الاثنين، وقوع ضحايا بحادث سقوط حاوية على سيارات في .

وقال معاون محافظ سلامة السرهيد في تصريح صحافي، "لا توجد إصابات بشرية ولا أضرار مادية تُذكر في الحادث، حيث تعرّضت حاوية للاحتكاك بعلوة أحد الجسور ما أدى إلى انقلابها فقط، دون تسجيل أضرار بالمركبات أو بالشارع العام".

وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة، والوضع طبيعي ولا توجد أي مستجدات أخرى".

وكان مصدر محلي أفاد، مساء الاثنين، بمصرع وإصابة 15 شخصا بسقوط حاوية على سيارات في بمحافظة ذي قار.