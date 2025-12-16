الامطار تحاوط العراق لنهاية الأسبوع وثلاث محافظات تقترب من الانجماد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون رعدية أحياناً، ويتشكل ضباب متوسط صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية"،وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً في والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".وتابعت ان "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض الأماكن منها يتحسن تدريجياً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق"، موضحة ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".