خلية ازمة في شوارع العراق

وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الإجراء جاء بعد رصد ومتابعة مستمرة لتقارير الأنواء الجوية، وما رافقها من انخفاض واضح في مدى الرؤية الأفقية، لاسيما خلال ساعات الليل المتأخرة"، مؤكداً ان " المركزية تتولى إدارة ومتابعة عمل الغرف الفرعية في المحافظات، مع تركيزها على الطرق الخارجية والشوارع الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية".وأضاف أن "المديرية خصصت شبكة اتصال موحدة عبر أجهزة اللاسلكي، تربط جميع المحافظات، بهدف ضمان سرعة التنسيق والاستجابة لأي طارئ أو خلل قد يحدث على الطرق، سواء تعطل المركبات أو وقوع حوادث مرورية نتيجة انعدام الرؤية، لاسيما خلال المدة الممتدة من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى التي تشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الحوادث".وأكد سمير ان "المديرية وجهت تحذيراتها وارشاداتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صفحتها الرسمية، بهدف تنبيه السائقين إلى خطورة القيادة في مثل هذه الظروف الجوية وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة"، مشيرا إلى أن "خلية الأزمة تتابع ميدانياً اوضاع المحافظات، وتعمل على تعزيز الجهد المروري من خلال نقل الضباط والمنتسبين والدوريات إلى المناطق التي تشهد ضغطاً مرورياً أو ظروفاً استثنائية، إلى جانب تسيير دوريات جوالة لتنظيم حركة السير وفلترة المركبات وتحديد السرعات بما يتناسب مع حالة الطرق والطقس".وأوضح أن "الدوريات المرورية لا يقتصر دورها على الجانب التنظيمي، بل يشمل واجبات إنسانية، من بينها التدخل السريع في حال تعرض أي سائق أو لحالة طارئة، عبر التنسيق المباشر مع العمليات لإرسال سيارات الإسعاف او إخلاء المصابين او تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث".وذكر أن "المديرية تلجأ عند الضرورة إلى تقييد حركة المركبات، من خلال توعية المواطنين بعدم استخدام الطرق إلا في الحالات الضرورية، لاسيما عند اشتداد الضباب وانعدام الرؤية"، منوهاً بأنه "يتم أحياناً توجيه المركبات التي تقل أسراً إلى التوقف المؤقت لحين تحسن الظروف الجوية".وشدّد على أن "خلية الأزمة تعمل بصورة متواصلة بالتنسيق الكامل بين جميع المحافظات"، مذكراً "بالإجراءات التي اتخذت في مؤخراً بعد معاناتها بسبب التقلبات الجوية والأمطار، إذ استنفرت دوريات المرور من ومحافظة للعمل هناك بروح الفريق الواحد، إسهاماً بالحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين".