شبه انعدام الرؤية في أربيل (صور)

وقال مراسل ، ان " شهدت اليوم تصاعد ضباب كثيف أدى الى انخفاض مستوى الرؤية والذي وصل في المناطق المفتوحة الى شبه انعدام الرؤية".وأضاف ان "الجهات المعنية أصدرت تحذيرات للسائقين بتجنب القيادة بسرعة عالية وعدم الخروج الا للضرورة مع فتح انارة السيارة تحسبا لوقوع حوادث مرورية قد تسفر عن خسائر كبيرة".