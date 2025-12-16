اطلاق حملة "بلغ" في العراق

وقال ‏ لشؤون والمؤثرات العقلية بالوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "إطلاق هذه الحملة، يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على الشباب في ، واعتمادها نهج (الوقاية خير من العلاج)، كمسار أساسي بمواجهة آفة المخدرات، لما تمثله من خطر حقيقي يهدد أمن المجتمع واستقراره".وأضاف أن "حملة (بلّغ) تعتمد على دور المواطن بوصفه الشريك الأول في الإبلاغ عن تجار المخدرات، إذ يمكن للمواطنين تقديم معلوماتهم عبر الرقم المجاني (911)، أو من خلال الصفحة الرسمية للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية"، مبيناً أن "جميع معلومات المبلّغين تبقى طي الكتمان، وتعامل بسرية تامة".‏وشدد على أن "المديرية تتعامل مع جميع البلاغات بمهنية عالية وشفافية كاملة، وبحزم وصرامة مع المتهمين، وفقًا للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة"، عادا "حملة (بلّغ)، خطوة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي".ودعا الى "التكاتف لحماية الشباب، وبناء مجتمع خالٍ من المخدرات، إذ يشكل تعاون المواطنين، ركيزة أساسية بإنجاح الجهود الأمنية المبذولة"، موضحا ان "جهود المديرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أسفرت عن تحقيق سيطرة تامة وكاملة على منابع تجارة وترويج المواد المخدرة، إذ جرى إلقاء القبض على العديد من الشبكات الإجرامية، وضبط أنواع مختلفة من المواد المخدرة، ما أسهم بشكل واضح في تقليص حجم تجارة هذه السموم داخل العراق".‏وأكد ان "التعاون المستمر والمثمر مع دول الجوار وعدد من الدول الأخرى، أسفر عن نتائج مهمة، تمثلت بإلقاء القبض على عصابات دولية إلى جانب عصابات محلية، تعمل بمجال تهريب وترويج المخدرات، ما عزز من فعالية الجهود المشتركة في محاربة هذه الجريمة المنظمة".