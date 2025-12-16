التربية تقرر شمول المدارس الاهلية بفتح صفوف التعليم المبكر

– محلي

قررت ، اليوم الثلاثاء، شمول المدارس الاهلية بفتح صفوف التعليم المبكر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " العام والاهلي والاجنبي قررت شمول المدارس الاهلية بفتح صفوف التعليم المبكر، بعد استحصال الموافقات الاصولية، وكما موضح في الأدنى:-