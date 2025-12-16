الداخلية تعلن قرب دمج الموحدة بالسكن.. شركة المانية ستنفذ المشروع

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "تنفيذ المشروع سيكون بواسطة شركة فريدوس الألمانية المتخصصة"، نافية "ما أشيع من إحالة المشروع لشركة ".‏واضاف ان "المشروع يأتي ضمن عمل جاد ودؤوب يسهم في اختزال العديد من المعاملات والأوراق الثبوتية، حيث سيتم الاكتفاء بورقة ثبوتية واحدة هي ، باعتبارها منظومة متكاملة تتضمن البيانات النصية والبايومترية للمواطنين، إضافة إلى معلومات السكن"، موضحا ان "اعتماد سيؤدي إلى تقليل الجهد الإداري والعنصر البشري، وإنهاء الحاجة إلى مراجعات متعددة، إذ لن يكون المواطن مطالبًا بمراجعة دوائر البطاقة الوطنية إلا في حال تغيير محل السكن، لغرض تحديث بياناته فقط".‏وأضاف البهادلي، أن "هذا المشروع يُعد جزءًا من برنامج الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي تتبناه ، والهادف إلى إنهاء الملفات الورقية وتقليص العمل البيروقراطي وحلقات الروتين، والانتقال إلى تقديم الخدمات الرقمية الحديثة"، مشيرا إلى أن "المادة (45) من رقم (3) لسنة 2016 ألغت رقم (62)، وكذلك محلات السكن رقم (95)، وذلك من أجل إنشاء متكاملة للمعلومات، وبموجب ذلك لم تعد هناك حاجة لبطاقة السكن ابتداءً من الآن، بعد دمجها ضمن البطاقة الوطنية الموحدة".‏وأكد البهادلي، أن "جميع البيانات ستكون مؤمّنة بالكامل"، موضحا أن "الجهة المنفّذة للمشروع هي شركة (فريدوس) الألمانية، وهي متخصصة، وقد حصلت على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا".وشدد على أن "البطاقة الوطنية لم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما تم دمج معلومات السكن ضمنها، على أن يتم إلغاء بطاقة السكن بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات الأخيرة الخاصة بالمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة"، لافتا إلى أن "هذا التوجه في إطار التحول الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية في مجال العمل الرقمي والميداني والتكنولوجي، بما يعزز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب حفظ الأمن الداخلي وتحقيق الأمن المستدام، من خلال اعتماد الحلول الرقمية الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال المعلومات والخدمات المدنية".وكان ، ترأس أمس الأول الأحد، اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن. وجرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة.كذلك استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة.ووجّه ، بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وإكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر.ويتضمن المشروع تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية.