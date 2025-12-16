Alsumaria Tv
الداخلية تعلن قرب دمج الموحدة بالسكن.. شركة المانية ستنفذ المشروع

محليات

2025-12-16 | 03:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الداخلية تعلن قرب دمج الموحدة بالسكن.. شركة المانية ستنفذ المشروع
1,556 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت وزارة الداخلية قرب إطلاق مشروع السكن الإلكتروني والعمل به في جميع أرجاء البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "تنفيذ المشروع سيكون بواسطة شركة فريدوس الألمانية المتخصصة"، نافية "ما أشيع من إحالة المشروع لشركة سورية".
‏واضاف ان "المشروع يأتي ضمن عمل جاد ودؤوب يسهم في اختزال العديد من المعاملات والأوراق الثبوتية، حيث سيتم الاكتفاء بورقة ثبوتية واحدة هي البطاقة الوطنية الموحدة، باعتبارها منظومة متكاملة تتضمن البيانات النصية والبايومترية للمواطنين، إضافة إلى معلومات السكن"، موضحا ان "اعتماد البطاقة الوطنية سيؤدي إلى تقليل الجهد الإداري والعنصر البشري، وإنهاء الحاجة إلى مراجعات متعددة، إذ لن يكون المواطن مطالبًا بمراجعة دوائر البطاقة الوطنية إلا في حال تغيير محل السكن، لغرض تحديث بياناته فقط".
‏وأضاف البهادلي، أن "هذا المشروع يُعد جزءًا من برنامج الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الداخلية، والهادف إلى إنهاء الملفات الورقية وتقليص العمل البيروقراطي وحلقات الروتين، والانتقال إلى تقديم الخدمات الرقمية الحديثة"، مشيرا إلى أن "المادة (45) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ألغت قانون الأحوال المدنية رقم (62)، وكذلك قانون تنظيم محلات السكن رقم (95)، وذلك من أجل إنشاء شبكة وطنية متكاملة للمعلومات، وبموجب ذلك لم تعد هناك حاجة لبطاقة السكن ابتداءً من الآن، بعد دمجها ضمن البطاقة الوطنية الموحدة".
‏وأكد البهادلي، أن "جميع البيانات ستكون مؤمّنة بالكامل"، موضحا أن "الجهة المنفّذة للمشروع هي شركة (فريدوس) الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة، وقد حصلت على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا".
وشدد على أن "البطاقة الوطنية لم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما تم دمج معلومات السكن ضمنها، على أن يتم إلغاء بطاقة السكن بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات الأخيرة الخاصة بالمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة"، لافتا إلى أن "هذا التوجه في إطار التحول الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية في مجال العمل الرقمي والميداني والتكنولوجي، بما يعزز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب حفظ الأمن الداخلي وتحقيق الأمن المستدام، من خلال اعتماد الحلول الرقمية الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال المعلومات والخدمات المدنية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الأول الأحد، اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن. وجرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة.
كذلك استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة.
ووجّه السوداني، بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وإكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر.
ويتضمن المشروع تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
الزراعة تصدر قرارات جديدة بشأن استيراد المواشي واللحوم الحمراء
06:22 | 2025-12-16
خلال 8 أيام.. العراق يتعرض لـ7 هزات
06:04 | 2025-12-16
العراق.. خطة لمنع استخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة
05:44 | 2025-12-16
الشيخ خالد الملا: التفاخر بالمال والممتلكات غير شرعي ومحرم
05:32 | 2025-12-16
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاماً
04:56 | 2025-12-16
التربية تقرر شمول المدارس الاهلية بفتح صفوف التعليم المبكر
03:18 | 2025-12-16

