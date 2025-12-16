مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاماً

وقال لوزارة النقل في بيان ورد لـ ، إن "هذه الرحلة تتويجًا لجهود متواصلة بإشراف وزير النقل أثمرت عن تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية"، مبينا "جرى تشغيل الرحلة على خط – – بغداد ضمن جدول منتظم بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا تبعًا لمعدلات الطلب ونِسب الامتلاء".وتابع، "ونُفِّذت الرحلة من قبل شركة Aegean Airlines، اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد".وأضاف البيان "تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق، ويعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات وكفاءة البنى التحتية العراقية"، مؤكدا أن "المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقابلة للاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، ولاسيما أن شركة Aegean Airlines تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية، إلى جانب أسطول جوي حديث ومتطور".وفي السياق ذاته، أشار الى انه "من المقرر أن تنفذ الخطوط الجوية العُمانية رحلات إلى أوروبا انطلاقًا من الدولي، بما يعزز الربط الجوي بين بغداد والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقًا أوسع لحركة المسافرين، وينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي".ولفت البيان أن "هذه التطورات تمثل إضافة نوعية لملف السلامة الجوية، وتسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي المفروض على الناقل الوطني العراقي، ولاسيما في ظل التقدم الكبير الذي حققته في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات والأخطاء المسجلة 81%، في مؤشر واضح على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية".واشارت الوزارة الى ان "تنفيذ هذه الرحلة يعكس نجاح المطارات العراقية في استعادة حضورها الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي قابل للتشغيل الآمن والمنتظم، بعد سنوات من التحديات، وبما ينسجم مع الرؤية الحكومية لوزارة النقل في تطوير قطاع ، وتعزيز الانفتاح على العالم، وجعل الأجواء العراقية جسراً للتواصل العالمي" .