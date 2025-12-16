العراق.. خطة لمنع استخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات تعد غير حضارية داخل المدن الحضرية، وتحديداً في المناسبات والأفراح والأعياد، لما لها من تأثيرات ومخاطر تتمثل بحدوث إصابات وأضرار بين صفوف المواطنين".وأضاف البهادلي، أن " لديها إجراءات احترازية لمتابعة هذه الحالات والمخالفات الجديدة على من خلال مديرياتها التخصصية، وتحديداً وكالة الاستخبارات والتحقيقات/مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، والتي تتضمن متابعة المستوردين والبائعين وضبط المخالفات وفق القانون".وأوضح أن "إجراءات الوزارة للعام 2025 أسفرت عن ضبط 218 مخالفاً بين مستورد وبائع ضمن وباقي المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية وجهت المديرية أعلاه وبالتنسيق مع قيادات الشرطة، بوضع خطة تتضمن منع هذه الظاهرة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية".