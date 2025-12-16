خلال 8 أيام.. العراق يتعرض لـ7 هزات

ووفقا لقسم الرصد فأنه "سجل 10 هزات أرضية للفترة من 9-16 كانون الأول الحالي"، مبينا ان "سبعة منها حدثت داخل ".وبين ان "قوة الهزات تراوحت قوتها بين 1.6 الى 4.5 درجة على مقياس ريختر".