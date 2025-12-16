الزراعة تصدر قرارات جديدة بشأن استيراد المواشي واللحوم الحمراء

وقال المتحدث باسم الوزارة مهدي سهر للوكالة الرسمية وتابعته انه "نتيجة لزيادة الطلب على اللحوم الحمراء وقلة المعروض منها في الأسواق المحلية، تم فتح استيراد كميات كبيرة من المواشي واللحوم الحمراء من أغلب بلدان العالم".وأضاف أن "استيراد تلك اللحوم والمواشي يخضع لشروط وإجراءات صحية مشددة من قبل دوائر البيطرة والمستشفيات البيطرية والحجر البيطري في المنافذ الحدودية للتأكد من خلوها من أي إصابات تؤثر على صحة الانسان"، مشيراً الى أن " تتبع بدورها إجراءات فحص مشددة للحوم والأغذية التي تدخل للاسواق المحلية في البلاد".وبين أن "الحيوانات الحية عند وصولها للموانئ العراقية تخضع لفحص حجر بيطري يستمر لمدة 21 يوما"، موضحاً أن "استيراد المواشي واللحوم الحمراء بمختلف أنواعها يهدف الى سد جزء كبير من الحاجة المحلية، ومواجهة زيادة الطلب عليها في الأسواق".