السوداني يوجه بتجهيز أعلى للكهرباء في هذه المناطق

وأكد رئيس ، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، "أهمية ترصين الإجراءات التي تسهم في الحد من ضياع ، وتوفيرها الى الأحياء السكنية والمناطق الحضرية بساعات أعلى للتجهيز، من خلال الإدارة بشكل أمثل لتوزيع وتحويل الطاقة، خاصة بعد الجهود التطويرية الكبيرة التي شهدها قطاعا التوزيع والنقل في مجال الطاقة الكهربائية والإنتاج الوطني لها."وأضاف البيان، ان "الاجتماع بحث آخر المواقف المحدثة لإجراءات شركات التوزيع في مجال إزالة التجاوزات عن لتوزيع الطاقة الكهربائية، والمضي في خطط نصب واستبدال مقايس استهلاك الطاقة".كما شهد الاجتماع "استعراض اجراءات وزارة الكهرباء بخصوص محاسبة المتجاوزين على واردات الجباية وشبكات التوزيع، وتقييم ما تم إنجازه من خطة خفض الضائعات الكهربائية، ضمن الإجراءات المصادق عليها، التي تستهدف الوصول الى تحقيق خفض بنسبة 40% كمرحلة أولى خلال الربع الأخير من العام الحالي".