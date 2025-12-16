السجن المشدد بحق تجار مخدرات في بغداد

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن صدور حكم السجن المشدد بحق تجار مخدرات في .

وقالت الهيئة في بيان، "أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن المشدد بحق عدد من تجار في العاصمة ، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل في ".

وأضاف البيان "تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، التي بدورها أصدرت الحكم بحقهم وفقاً للقانون"، مشيرا الى أن "هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للمديرية في ملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة".