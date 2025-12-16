أمين بغداد: مشروع مركز العاصمة التاريخي أصبح وجهة سياحية وثقافية بارزة

وقال بيان لامانة ، ورد لـ ، انه "بصفته رئيس لجنة مشروع تطوير ، ترأس امين بغداد ، اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء اللجنة ومستشار رئيس للشؤون الثقافية، خُصِّص لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع ورؤيته المستقبلية".واكد خلال الاجتماع ان "مشروع تطوير التاريخي يمثل أحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى إحياء الهوية التراثية للعاصمة، وتطوير بنيتها التحتية وفق أسس حديثة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموروث الحضاري وتلبية متطلبات المعاصرة".واضاف البيان ان "الاجتماع جرى خلاله بحث وضع رؤية عامة لإدارة وتشغيل مشروع الترام واي، ولا سيما ما يتعلق بالجزء الأول من المشروع الممتد من منطقة الميدان إلى ، بما ينسجم مع الطابع التاريخي والمعماري لمركز العاصمة، ويسهم في تحسين منظومة النقل والخدمات الحضرية".وتابع، أن "الاجتماع تناول ايضا مناقشة إمكانية اعتماد آلية تشغيل وإدارة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص للترام، بما يعزز الكفاءة والاستدامة في التنفيذ والتشغيل".ولفت إلى أن "مشروع مركز بغداد التاريخي يشهد في الوقت الحاضر إقبالًا واسعًا من الزائرين والسائحين من داخل وخارجه، وأصبح وجهة سياحية وثقافية بارزة بعد إنجاز أعمال التأهيل والتطوير في وشارع وشارع ، بأسلوب حضاري مميز أسهم في إعادة إحياء المنطقة التي تمثل رمزًا تراثيًا وتاريخيًا وثقافيًا مهمًا للعاصمة بغداد، وتعزيز مكانتها بوصفها قلب المدينة النابض بالهوية والإرث الحضاري".