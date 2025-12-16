السيد الصدر يقرر تجميد سرايا السلام في البصرة والكوت

قرر زعيم ، الثلاثاء، تجميد سرايا السلام في والكوت.

في بيان، "على الأخ العزيز تحسين الحميداوي.. تجميد السرايا وغلق المقرات في كل من والكوت ولمدة ستة أشهر.. لحين النظر في وضع حلّ للخروقات والإساءة المتكررة لسمعة في سرايا السلام ولو كان من طرف ثالث".

وأضاف "فسمعتهم أهمّ عندي من وجودهم وسلامي لكل الاخوة الأحبة من المجاهدين والمنضبطين والواعين للخروقات ولمحاولات الفتنة والإساءة من الفاسدين وأضرابهم مع الشكر والتقدير".