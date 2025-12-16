محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بسبب سوء الاحوال الجوية.

وجاء في بيان، " يقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاربعاء المصادف 17/12".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر الامنية والخدمية بسبب سوء الاحوال الجوية".