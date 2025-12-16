المثنى تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء

قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بسبب الاحوال الجوية.

ويشمل القرار وفق البيان "جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، أما الدوائر الخدمية والأمنية سلطة تقديرية لمدير الدائرة".