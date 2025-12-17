الوقف السني يوجه طلبا للشاعر علي نعيم الدراجي لإخلاء الدار المستأجرة له

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الوقف " :استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا تقرر اخلاء الدار اعلاه من شاغلها المدعو على نعمه عناد الذي تطاول على رموزنا الإسلامية صحابة النبي رضي الله عنهم من خلال نتاج شعري تداولته مواقع التواصل الاجتماعية وحيث ان دور الوقف السني قد خصصت للانتفاع بها وفق شروط شرعية واضحة من ابرزها الالتزام باحترام ثوابت الدين الاسلامي وتعظيم صحابة صلى الله عليه وسلم والكف عن الاساءة اليهم فأن ما صدر عن المذكور بعد اخلالاً صريحاً بشروط الانتفاع بالوقف ومساساً بمقاصده فضلاً عن ما يترتب عليه من آثار سلبية على السلم المجتمعي لذا نوجهكم ما يأتي :-1 - اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الازمة بحق المذكور اعلاه2ـ العمل على اخلائه من دار الوقف السني التي يشغلها بعد استكمال الاجراءات الأصولية3ـ اعلامنا بتقرير مفصل عن التوجيهات السابقة في مدة اقصاها ٢٤ ساعة