اجتماع حكومي لتطوير ملف الزيارات المليونية والارتقاء بمستوى الخدمات

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس للزيارات المليونية، مدير ، ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة، بحضور عدد من المحافظين ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، والأمناء العامين للعتبات ، فضلًا عن المعنيين من الوزارات والجهات ذات العلاقة".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع ناقش خطة عامي (2026–2027) الخاصة بالزيارات المليونية المقبلة ومشاريعها، وذلك في أعقاب تشكيل (المركز الوطني للزيارات المليونية) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بهدف استدامة الجهود التي باشرت بها اللجنة منذ بداية عام 2023، في إعداد الخطط الرامية إلى تحسين البنى التحتية المتعلقة بالزيارات وانتقال الزائرين، بدءًا من المنافذ الحدودية وصولًا إلى المراقد المقدسة".وتابع المكتب، "كما جرى خلال الاجتماع استعراض نسب إنجاز المشاريع الخاصة بالزيارات المليونية في مختلف المحافظات، التي أطلقها رئيس ، بجانب بحث الخطط والمقترحات الكفيلة بتطوير ملف الزيارات المليونية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين".يشار إلى أنّ عدد المشاريع ضمن برنامج الزيارات لمكتب رئيس مجلس الوزراء بلغ 138 مشروعًا مستمرًّا وجديداً.