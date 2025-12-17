بعد حادث سيدني.. إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يهزم جوادالاخار ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550259-639015627301355038.jpg
بعد حادث سيدني.. إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
محليات
2025-12-17 | 05:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أعلن المجلس المحلي إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على
شاطئ بوندي
في
سيدني
بأستراليا، إثر الهجوم "الإرهابي" الدموي الذي وقع يوم الأحد الماضي، وذلك بحسب أعلنه منظمو الاحتفالات، اليوم الأربعاء.
وقال المنظمون في بيان لهم: "نعلم أن هناك الآلاف من أفراد مجتمعنا، من داخل
أستراليا
وخارجها، كانوا يتطلعون إلى عودة احتفالات ليلة رأس السنة لشاطئ بوندي لأول مرة منذ أكثر من عقد".
وأضاف البيان: "ولكننا في بوندي نتكاتف مع بعضنا البعض، ولا سيما في لحظات الأسى. وعندما يحين الوقت المناسب، سنعود معا بنفس روح الرعاية والتواصل والفرح التي تميزنا".
وتشمل الاحتفالات التي تم إلغاؤها، مهرجاناً للموسيقى الإلكترونية وفعاليات عائلية.
وكان شخصان قاما يوم الأحد الماضي، بإطلاق النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي حانوكا على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.
وقد قُتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة وتم احتجازه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
احتفالات رأس السنة في العراق: 12 توجيهًا أمنيًا من الدفاع المدني
05:20 | 2025-12-17
إطلاق نار في شاطئ بوندي في أستراليا.. فيديو
03:51 | 2025-12-14
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
02:39 | 2025-10-12
العراق.. خطة لمنع استخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة
05:44 | 2025-12-16
استراليا
سيدني
حادث
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شاطئ بوندي
السومرية
أستراليا
مجلس ال
يهودي
رونيت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
38.99%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
محليات
20.74%
13:07 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
13:07 | 2025-12-15
من هو رئيس السن الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب
سياسة
20.15%
06:39 | 2025-12-16
من هو رئيس السن الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب
06:39 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
20.12%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
ذي قار وكركوك: استراتيجيات زراعية مبتكرة لمواجهة شح المياه والجفاف
07:00 | 2025-12-17
حريق كبير يلتهم أحد الأبنية التجارية في ساحة عنتر وسط بغداد (فيديو)
06:04 | 2025-12-17
أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)
05:22 | 2025-12-17
اجتماع حكومي لتطوير ملف الزيارات المليونية والارتقاء بمستوى الخدمات
04:50 | 2025-12-17
الوقف السني يوجه طلبا للشاعر علي نعيم الدراجي لإخلاء الدار المستأجرة له
04:37 | 2025-12-17
خطر يهدد نخيل بغداد: إصابة واسعة بالسوسة مع تحذيرات بهلاك كامل خلال 4 أشهر
04:35 | 2025-12-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.