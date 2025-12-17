Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كشف حقيقة إقالة مدرب المنتخب السعودي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ذي قار وكركوك: استراتيجيات زراعية مبتكرة لمواجهة شح المياه والجفاف

محليات

2025-12-17 | 07:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ذي قار وكركوك: استراتيجيات زراعية مبتكرة لمواجهة شح المياه والجفاف
المصدر:
الصباح
86 شوهد

السومرية نيوز – محليات

في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه، والتغيرات المناخية، والتحولات السكانية المتسارعة، تتجه المحافظات إلى تبني سياسات زراعية أكثر مرونة وكفاءة، تجمع بين توسيع المساحات الزراعية من جهة، وترشيد استخدام الموارد المائية من جهة أخرى، بما يحقق الأمن الغذائي ويحدُّ من الهجرة الريفية.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار عن إضافة 100 ألف دونم جديدة إلى الخطة الزراعية للموسم الحالي، في خطوة تهدف إلى توسيع الرقعة المزروعة ودعم النشاط الزراعي، ضمن ضوابط صارمة تعتمد حصراً على تقنيات الري الحديث.

وقال مدير الموارد المائية في ذي قار، هاشم محيبس، إن المساحات المضافة توزعت بواقع 40 ألف دونم ضمن حوض الفرات و60 ألف دونم ضمن حوض الغراف، مبيناً أن هذا التوسع جاء رغم الانخفاض الملحوظ في نسب سكان الريف مقابل الارتفاع المتسارع في عدد سكان الحضر.

وأوضح محيبس أن توسيع الخطة الزراعية جاء بالتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة ووفق قدرات المياه المتاحة، مشدداً على أن اعتماد الري الحديث شرط أساسي لا يمكن تجاوزه، في ظل شحِّ الموارد المائية والتحديات المناخية المتزايدة.

ونبّه إلى أن أي مزارع لا يلتزم بتطبيق تقنيات الري الحديث في الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية سيُعدّ متجاوزاً، مؤكداً أن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق المخالفين، بهدف ضمان ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشار محيبس إلى أن محافظة ذي قار تعاني منذ سنوات من تراجع واضح في نسب سكان الريف بسبب الهجرة إلى المدن، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في السياسات الزراعية والمائية بوصفها أدوات أساسية لدعم الاستقرار السكاني في المناطق الريفية.

من جانبه، حذّر معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، من تداعيات التحولات السكانية والتغير الديموغرافي التي كشفت عنها نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، مؤكداً أنها تفرض تبني رؤية جديدة للتنمية الريفية.
وأوضح العلي أن هذه الرؤية يجب أن ترتكز على دعم القطاع الزراعي، وتحسين البنى التحتية في القرى، وخلق فرص عمل تشجع السكان، ولاسيما الفلاحين، على الاستقرار في الريف بدلاً من الهجرة إلى المدن، مشدداً على أن الزيادة السكانية في المحافظة تلزم الحكومة المركزية بزيادة المخصصات المالية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الخدمية والتنموية.

وفي شمال البلاد، وعلى الرغم من اختلاف الظروف المناخية، سجلت محافظة كركوك تطوراً إيجابياً في القطاع الزراعي، تمثل في تحقيق الرية الأولى لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية الشتوية، نتيجة الأمطار المتساقطة خلال الأيام الماضية.

وقال معاون مدير الموارد المائية في كركوك، هفال أحمد حميد، إن كميات الأمطار التي هطلت مؤخراً وفرت الريَّة الأولى لمحصول الحنطة الاستراتيجي، ما أغنى الفلاحين عن استخدام الكميات المائية المخصصة للريَّة الأولى من الخزين المائي، مشيراً إلى أن ذلك شمل الأراضي المروية وشبه المروية.

وأضاف حميد أن الموجة المطرية أسهمت أيضاً في إنعاش المراعي الطبيعية في أطراف المحافظة، ما يوفر العلف الطبيعي للماشية وحيوانات التربية، فضلاً عن إحياء التربة الزراعية التي تعرضت للجفاف بعد موسم الصيف الطويل.

ولفت إلى أن الأمطار والسيول عززت الخزين المائي في سدود كركوك الخزنية الصغيرة، وهي سدود بلكانة وشيرين والخاصة جاي، إضافة إلى سدة الدبس التنظيمية، مبيناً أن مديرية الموارد المائية استنفرت جهودها الآلية والبشرية لتمرير مياه السيول إلى مواقع الخزن عبر الوديان المنتشرة في عموم المحافظة.

وأوضح حميد أن السيول القادمة من قضاء جمجمال اتجه قسم منها نحو نهر الزاب ومن ثم إلى نهر دجلة، فيما توجه القسم الآخر إلى وادي زغيتون ومنه إلى سد العظيم، مؤكداً أن من أهم فوائد هذه الموجة المطرية رفع مستويات المياه الجوفية التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بسبب الجفاف.

ويعكس ما تشهده محافظتا ذي قار وكركوك مسارين متكاملين لإدارة الملف الزراعي؛ الأول يقوم على توسيع المساحات المزروعة ضمن قيود مائية صارمة، والثاني يعتمد على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية الموسمية لتعزيز الخطة الزراعية وتقليل الضغط على الخزين المائي.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Play
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Play
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12

اخترنا لك
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
للمدارس فقط.. عطلة في هذه المحافظة غدا
12:58 | 2025-12-17
تحذيرات للعراقيين.. التزموا بهذه الوصايا خلال القيادة
12:17 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
للمدارس فقط.. ذي قار تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً
11:15 | 2025-12-17
بعد أنباء التعطيل.. ميسان تنوه: غداً دوام رسمي
11:01 | 2025-12-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.